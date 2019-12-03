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Son Dakika Güncel ATB Başkanı Ali Çandır: 'Enflasyonun yaşanmadığı tek bölge Batı Akdeniz' - Son Dakika

ATB Başkanı Ali Çandır: "Enflasyonun yaşanmadığı tek bölge Batı Akdeniz"

6 saat önce

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz Bölgesi olarak 26 bölge içerisinde enflasyonun olmadığı tek bölge olmayı daha önce hiç yaşamadıklarını bildirdi.

ATB Başkanı Ali Çandır:

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz Bölgesi olarak 26 bölge içerisinde enflasyonun olmadığı tek bölge olmayı daha önce hiç yaşamadıklarını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarını değerlendiren Çandır, tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,38, yıllık yüzde 10,56 ilan edildiğini belirtti.

Fiyatı en çok artan ürünlerin başında domates ve salatalığın geldiğine dikkati çeken Çandır, Batı Akdeniz'in Kasım enflasyonunun aylık 0,00 olarak açıklandığını ifade etti.

Çandır, "İlk kez hem turizmin rekor kırdığı hem de tarımın genel ekonomiyi büyütecek düzeyde yüksek performans gösterdiği bu dönemde, enflasyonun olmadığı tek bölge Batı Akdeniz. Batı Akdeniz Bölgesi olarak 26 bölge içerisinde enflasyonun olmadığı tek bölge olmayı daha önce hiç yaşamamıştık." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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