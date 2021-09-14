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ATB Başkanı Bilgiç: "Pamukta destek 1,5 TL olmalıdır" - Son Dakika

ATB Başkanı Bilgiç: "Pamukta destek 1,5 TL olmalıdır"

14.09.2021 23:20
ATB Başkanı Bilgiç:

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, 2021 yılı pamuk hasadının Adana'da başladığını belirterek, bölgenin 2-3 kat daha fazla kütlü pamuk üretim kapasitesi olmasına rağmen üreticilerin para kazanamaması sebebiyle alternatif ürünlere yöneldiğini, bunu önlemek için pamukta prim...

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, 2021 yılı pamuk hasadının Adana'da başladığını belirterek, bölgenin 2-3 kat daha fazla kütlü pamuk üretim kapasitesi olmasına rağmen üreticilerin para kazanamaması sebebiyle alternatif ürünlere yöneldiğini, bunu önlemek için pamukta prim desteğinin 1,5 TL olması gerektiğini söyledi.

Adana Ticaret Borsası tarafından, 'Çukurova Pamuğu' olarak Coğrafi İşaret alınarak tescillenen kütlü pamuk fiyatının 9-10 TL olması gerektiğini ifade eden Başkan Bilgiç, "Sürdürülebilirlik için bu şarttır. Pamuk ekim alanları daraldıkça Türkiye pamuğu dışarıdan alıyor. 2020 yılında Türkiye'de üretilen pamuktan biraz daha fazlası ithal edilmiştir. Bu da ülke ekonomisinde cari açığı arttırmaktadır. Özellikle pamuk gibi katma değeri yüksek tüm ürünlerde dışa bağımlılıktan mutlaka kurtulmamız gerekir" dedi.

Çukurova ve Adana'nın sembolü beyaz altın pamuğun eski günlerine dönmesi gerektiğini söyleyen Bilgiç şöyle devam etti:

"2020'de Adana'da yaklaşık 230 bin dekar alana pamuk ekildi. Üretim miktarı ise yaklaşık 125 bin ton civarındadır. Çukurova'da ise yaklaşık 600 bin dekarın üzerinde pamuk ekildi. 320 bin ton kütlü pamuk toplandı. 2020 yılında tüm Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 700 bin ton kütlü pamuk üretimi oldu. Bunun yaklaşık yüzde 20'si Çukurova Bölgesinden sağlanmıştır. 1940'lı yıllarda Türkiye'de üretilen toplam pamuğun yarısından fazlası Çukurova Bölgesinden sağlanırdı. Pamuklu ürünlerle ihracatımız az da olsa o dönemde başlamıştı. Çukurovamızda katma değeri yüksek olan pamuk üretiminin mutlaka artması lazım. Ülkemizin her bölgesinde iklim ve toprak uygun olmadığından pamuk yetişmemektedir. Pamuk ekimine uygun tarlalara üreticiler alternatif ürün ektiklerinden pamuk ekim alanları giderek daralmaktadır. Bir kısmı narenciyeye döndü. Farklı ürünlere dönen üreticiler var ama benim önerim Türkiye'nin neresinde olursa olsun pamuk yetişen tarlalara, topraklara mutlaka pamuk ekilmelidir. Adana'da dekar başına ortalama 500 kilonun üzerinde pamuk alınması iyi bir rakamdır." - ADANA

ATB Başkanı Bilgiç: Pamukta destek 1,5 TL olmalıdır

Türk Lirası, Çukurova, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATB Başkanı Bilgiç: 'Pamukta destek 1,5 TL olmalıdır' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ATB Başkanı Bilgiç: "Pamukta destek 1,5 TL olmalıdır" - Son Dakika
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