ATB Başkanı Çandır:

ATB Başkanı Ali Çandır, "Bu Bayramı, sevdiklerimizle kucaklaşmadan geçireceğiz. Ancak önemli olan onları hatırlamamız, telefondan da olsa onlara en güzel duygularımızı ifade etmemizdir. Bayram coşkusunu evimizde sevdiklerimizle kutlayalım" dedi.



Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Çandır mesajında, "Manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramı'nı bu yıl Korona virüs nedeniyle mesafeleri koruyarak kutlayacağız. Bu Bayramı, sevdiklerimizle kucaklaşmadan geçireceğiz. Ancak önemli olan onları hatırlamamız, telefondan da olsa onlara en güzel duygularımızı ifade etmemizdir. Bayram coşkusunu evimizde sevdiklerimizle kutlayalım. Maneviyatı yüksek günlerde nefrete yer yoktur, kırgınlıkları unuttuğumuz bir bayram yaşayalım. Birbirimizi kucaklayacağımız, güzellikleri paylaşacağımız bayramlara ulaşmamız dileğiyle, Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Bayramın insanlığa sağlık, barış, mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA