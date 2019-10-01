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ATB Başkanı Çandır'dan AA'ya ziyaret

1 saat önce

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

ATB Başkanı Çandır'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bir süre önce Antalya Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Yıldırım'a hayırlı olsun dileklerini ileten Çandır, borsanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Çandır, Antalya'da 2010'dan bu yana düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) bu yıl da 23-27 Ekim tarihlerinde EXPO Center'de gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yöresel ürünlerin milli ekonominin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Çandır, "Özellikle yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması önem taşıyor. Kırsal kalkınma, yerinde istihdam, kırsaldaki emeğin sahaya yansıması konusunda yöresel ürünlerimiz geniş potansiyele sahip. Bu potansiyel mutlaka değerlendirilmeli." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AA Bölge Müdürü Yıldırım da ajansın gerek Türkiye'de gerekse dünyanın bir çok noktasındaki nitelikli muhabir ağıyla haberleri anında abonelerine ulaştırdığını ifade etti.

Antalya, Çandır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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