ATB Başkanı Çandır: "Yüreğimiz yandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATB Başkanı Çandır: 'Yüreğimiz yandı' - Son Dakika

ATB Başkanı Çandır: "Yüreğimiz yandı"

6 saat önce

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimizden gelen haber hepimizi derinden üzmüştür.

ATB Başkanı Çandır:

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, " İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimizden gelen haber hepimizi derinden üzmüştür. Acı haber yüreğimizi yakmıştır" dedi.


Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, İdlib'de hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için mesaj yayımladı. Çandır, mesajında şunları kaydetti:


"İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimizden gelen haber hepimizi derinden üzmüştür. Acı haber yüreğimizi yakmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Şehit askerlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Devletimiz güçlüdür, ordumuz güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yayındayız. Türk milletinin başı sağ olsun." - ANTALYA

Çandır, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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