ATB Başkanı Çandır:

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, " İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimizden gelen haber hepimizi derinden üzmüştür. Acı haber yüreğimizi yakmıştır" dedi.



Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, İdlib'de hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için mesaj yayımladı. Çandır, mesajında şunları kaydetti:



"İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimizden gelen haber hepimizi derinden üzmüştür. Acı haber yüreğimizi yakmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Şehit askerlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Devletimiz güçlüdür, ordumuz güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yayındayız. Türk milletinin başı sağ olsun." - ANTALYA