ATB Başkanı Çondur; "Zeytinyağı bağışıklık sistemini güçlendirir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATB Başkanı Çondur; 'Zeytinyağı bağışıklık sistemini güçlendirir' - Son Dakika

ATB Başkanı Çondur; "Zeytinyağı bağışıklık sistemini güçlendirir"

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Koronavirüs'e karşı sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Zeytinyağı tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

ATB Başkanı Çondur;

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Koronavirüs'e karşı sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Zeytinyağı tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz" açıklamasında bulundu.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, dünya genelinde bir çok ülkede görülen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) için insanların panik halinde olmamalarını, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlerin herkes tarafından uygulanması gerektiğini ifade etti.


Çondur, dünya genelinde salgın olan Koronavirüs'den korunmak için insanların aynı zamanda sağlıklı beslenmeleri gerekliliğine işaret ederek, "Doğru zeytinyağının kabaca içeriğini anlayabildiğimiz basit bir yöntem tadımdır. Koklama ve tat alma duyusuna bağlı olan bu değerlendirme yağın önce koklanması ve daha sonra tadılması esasına dayanır. Bu yöntemde yağ koklandığında duyusal olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir meyve kokluyormuş örneğin zeytin hissi uyandırmalı, tadıldığında ise rahatsız etmeyecek tiksindirmeyecek şekilde ağızda bir burukluk, acılık ve boğaz kenarlarında ise bir yakıcılık bırakmalıdır. Doğru zeytinyağı tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Koronavirüs, Zeytinyağı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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