ATB Canlı hayvan borsasında kurban satışları başladı
Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Canlı Hayvan Pazarında bayrama kadar kurban satışlarının başladığını belirterek "Kurban Bayramı arifesine girmiş bulunmaktayız.
Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Canlı Hayvan Pazarında bayrama kadar kurban satışlarının başladığını belirterek "Kurban Bayramı arifesine girmiş bulunmaktayız. Bugün itibariyle Canlı Hayvan Borsamızda kurban satışlarımız başlayacak olup bayram gününe kadar Aksaray Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında üreticilerimizin ürettikleri çok kaliteli kurbanlık hayvanlar satışa sunulacaktır" dedi.
Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Ben bu vesileyle üreticilerimizin yetiştirmiş oldukları kurbanlıkların bereketli olmasını, Aksaraylı hemşehrilerimizin kaliteli kurbanlık alarak dini vecibelerini yerine getirmelerini canı gönülden arzu ediyorum. Rabbim herkesin kurbanını kabul eylesin. Aksaray'da hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayacak kadar hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban varlığı ile mevcut bir şekilde en kaliteli hayvanlar satışa sunulacaktır. Bugünden itibaren pazarı ziyaret etmeleri ve ticaretlerini gerçekleştirmelerini arzu ediyorum. Aksaray'da yetiştiricilerimizin özenle yetiştirmiş oldukları kurbanlık vasfını taşıyan hayvanları görmemiz, seçmemiz ve dolayısıyla satın almanız pazar yerimizde gerçekleşecektir. Ben bu vesileyle Canlı Hayvan Borsasına gelecek olan üreticilerimizin sosyal mesafeye dikkat ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimizin de kurban alımına gelirken maskesiz gelmemelerini önemle rica ediyoruz. Pazar yerimizde tüm önlemler alınmış olup sizleri üreticiyle buluşturmuş olmanın gayreti içinde olacağız. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:39
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › ATB Canlı hayvan borsasında kurban satışları başladı - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı