ATB'de Korona virüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATB'de Korona virüs önlemleri - Son Dakika

ATB'de Korona virüs önlemleri

14 dakika önce

Antalya Ticaret Borsası (ATB), son dönemde bütün dünyada halk sağlığı sorunu haline gelen Korana virüse karşı personelini ve üyelerini korumaya yönelik önlemleri aldı.

ATB'de Korona virüs önlemleri, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB), son dönemde bütün dünyada halk sağlığı sorunu haline gelen Korana virüse karşı personelini ve üyelerini korumaya yönelik önlemleri aldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, daha tam olarak tanımlanamayan bir virüs olması sebebiyle gelişmelerin sorumluluk ve ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirtirken, önlemler alınırken de panik havası oluşturulmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Çandır, virüsün ekonomiye olası etkileriyle ilgili de uyarıda bulundu.


Başkan Ali Çandır, Korona virüs salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini vurgularken, bu salgını az az zararla atlatmanın yollarına bakılması gerektiğini belirtti. Çandır, "İşsizleri, çalışanları, iş dünyasını olağanüstü bir dönemden geçiyor. Başta çiçek, tarım, tekstil sektörleri olmak üzere tüm sektörleri zor günler bekliyor. Salgının kısa sürede etkisini azaltmasını ve hem toplumsal hem ekonomik olarak hızlı bir toparlanma dönemine girmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.


Korona virüs önlemleri kapsamında alınan TOBB'un kararları doğrultusunda borsada yapılması planlanan toplantı ve eğitim faaliyetlerinin ertelendiğini bildiren Çandır, 25 Mart'ta yapılması planlanan meclis toplantısının ertelendiğini duyurdu. Çandır, salgın nedeniyle üyelerden gelen sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir raporu ilgili Bakanlıklara ulaştırılması için TOBB'a gönderdiklerini de kaydetti.


Virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğuna dikkat çeken Ali Çandır, borsada alınan önlemlerle ilgili de bilgi verdi. Personele gerekli bilgilendirme yapılarak ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıldığını belirten Çandır, tüm binanın profesyonel ekipler tarafından ozonlama yöntemiyle ilaçlandığını, danışma giriş, servis masaları ve katlara el dezenfektanı konulduğunu bildirdi. Çandır, klima bakım ve filtre temizliklerinin yapıldığını da duyurdu. - ANTALYA

Ali Çandır, Antalya, Çandır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da 14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi         
19:27
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti         
17:30
Yetkililerin Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti         
17:15
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu         
16:56
Pekin yönetiminden Trump'ın Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar         
16:38
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor         
16:30
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye         
16:00
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi         
10:04
Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor         
09:52
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 13:53:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATB'de Korona virüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]