ATB'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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ATB'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Antalya Ticaret Borsası (ATB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı personelini ve üyelerini korumaya yönelik önlemler aldı.

ATB'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı personelini ve üyelerini korumaya yönelik önlemler aldı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerin sorumluluk ve ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Gerekli önlemler alınırken panik havası yaratılmamasına dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Çandır, virüsün ekonomiye olası etkileriyle ilgili de uyarıda bulundu.

Önlemler kapsamında TOBB'un aldığı kararlar doğrultusunda ATB'de de yapılması planlanan toplantı ve eğitim faaliyetlerinin ertelendiğini anlatan Çandır, salgın nedeniyle üyelerden gelen sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporun ilgili bakanlıklara ulaştırılması için TOBB'a gönderdiklerini kaydetti.

Virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğuna vurgluyan Çandır, aldıkları önlemlerle ilgili de bilgi verdi.

Personelin nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıldığını belirten Çandır, tüm binanın profesyonel ekipler tarafından ozonlama yöntemiyle ilaçlandığını, giriş, servis masaları ve katlara el dezenfektanı konulduğunu bildirdi.

Antalya, Çandır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:48 Kaynak: AA

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