Son Dakika Haberleri: ATB'de mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yapıldı
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ATB'de mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yapıldı

1 saat önce

Aksaray'da mahalle muhtarları ile Aksaray Ticaret Borsası meclis salonunda istişare toplantısı yapıldı.

ATB'de mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Aksaray'da mahalle muhtarları ile Aksaray Ticaret Borsası meclis salonunda istişare toplantısı yapıldı.


Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ticaret Borsası ve Aksaray Belediyesi önderliğinde gerçekleştirilecek olan besicilik tesisleri hakkında mahalle muhtarlarına bilgilendirmede bulundu. Başkan Özkök, şehir merkezinde, mahalle arasında kalan, besicilikle ve hayvancılık ile uğraşan küçük ölçekli işletmelerin daha ferah ve modern bir ortamda hayvancılık yapmaları gerektiğini belirterek, Ataköy ve Aratol Mahallesi arasında yapılacak olan besicilik tesisleri için müracaatlarını Aksaray Ticaret Borsasına biran önce yapmaları gerektiğini söyledi. Başkan Özkök, bu imkandan mahalle arasında kalmış vatandaşların faydalanmasını, muhtarlar aracılığı ile duyurulmasını istedi. Başkan Özkök, mahalle arasında besicilik ve hayvancılık yapan küçük işletmeler için geliştirilen kreş projesi hakkında da bilgiler aktardı. Özkök, hayvan sayısı az olan, hobi amaçlı veya başka bir amaçla hayvancılık yapan vatandaşların besicilik alanına kurulacak 200 başlık tek ahırda kreş usulü toplanarak hayvanlarına bakabileceklerini ifade etti. Ayrıca her yıl olduğu gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılan kışlık kaban yardımlarını ulaştırmada vesile olmaları için mahalle muhtarlarına kabanlar teslim edildi. - AKSARAY

Aksaray, Aratol, Ataköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:01 Kaynak: İHA
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