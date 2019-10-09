ATB'de zeytin ve zeytinyağı sektör buluşması gerçekleşti

Zeytin ve zeytinyağında yaşanan sorunlar ve çözüm yollarının görüşüldüğü, sektör toplantısı Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi.



Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen sunumlardan sonra sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.



"Aydın zeytinyağı rekoltesi yüzde 82 artmıştır"



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytinyağı rekoltesinin yüzde 82 arttığını ifade ederek,"Rekolte çalışmalarına göre Aydın'da 62 bin ton zeytinyağı elde edileceği öngörülmektedir. Geçen yılki verilere göre Türkiye zeytinyağı rekoltesi yüzde 16 artarken, Aydın zeytinyağı rekoltesi yüzde 82 artmıştır. Ama maalesef Uluslararası Zeytinyağı konseyi verilerine göre, kişi başı tüketim Yunanistan'da 12 kilogram, İspanya'da 10 kilogram, İtalya'da 9 kilogram iken ülkemizde bu miktar sadece 2 kilogramdır. Bu oranı arttırmak için 2015 yılından bu yana Borsa olarak bir takım çalışmalar yapmaktayız. Tabi bunun yanında sektörü en büyük sorunlarından biri de taklit ve tağşiş de uygulanan cezai yaptırımların caydırıcı düzeyde arttırılması ile birlikte yol kenarlarında denetimsiz ve kontrolsüz satışların önlenmesi ile ilgili tedbirler alınmalıdır" dedi.



"Zeytin ve zeytinyağı üretimini daha yukarılara çekmeliyiz"



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er ise, Mersin-Mut ve Hatay-Altınözü'nde sektörel ortak akıl toplantılarının bir benzerini Aydın'da yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Aydın 2018 yılında 658 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 81 ilimiz arasında 21'inci sırada yer aldı. Aydın'ın ihracatında tarım sektörümüz 218 milyon dolarlık pay alırken, zeytin ve zeytinyağı sektörümüzün ihracatı 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aydın'da üretilip başka illerdeki firmalarca ihraç edilen ürünleri dahil ettiğimizde tarım ürünleri ihracatımızın 450 - 500 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın ise en az 50 - 60 milyon dolar mertebesinde olduğunu düşünüyoruz. İhracatımıza 2018-2019 sezonunda bakacak olursak, geçtiğimiz Eylül ayı sonunda biten 2018-19 sezonunda sofralık zeytin ihracatımız miktarda yüzde 34,3 oranında artış ile 91 bin 180 tona ulaştı. Zeytinyağı ihracatımız ise 5 Ekim 2019 itibariyle miktarda yüzde 18 düşüş ile 49.9 bin ton olarak gerçekleşti. Sezon sonunda 55 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu olarak ana hedefimiz, son yıllarda oluşturulan zeytinlik alanları ile birlikte 181 milyona yaklaşan zeytin ağacı varlığımızla, Türk tarım ekonomisinin en önemli ürünlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı üretiminin daha da artırılması ve elde edilecek ürünlerin ihracatında sürekliliğin sağlanmasıdır. Dünya pazarlarında rekabet gücümüzün artırılması için üretimin her safhasında, özellikle bahçedeki üretim ve hasat aşamasında girdi maliyetlerimizin daha rekabetçi olabileceğimiz seviyelere çekilmesi gerekmektedir" diye konuştu.



Sektör toplantısına Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Dr. Ünal Kaya, Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tüccarlar, üreticiler ve ihracatçılar katıldı. - AYDIN