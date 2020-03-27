ATB'den aidat ertelemesi
6 saat önce
Antalya Ticaret Borsası Ali Çandır, üyelerinin aidat borçlarının faiz yada gecikme zammı olmadan ekim ayına kadar ertelendiğini bildirdi.
Antalya Ticaret Borsası Ali Çandır, üyelerinin aidat borçlarının faiz yada gecikme zammı olmadan ekim ayına kadar ertelendiğini bildirdi. ATB Başkanı Çandır, Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, üyelerinin yanında olduklarını belirtti.
Çandır, üyelerin haziran ayı sonuna kadar ATB'ye ödemesi gereken aidatları hiçbir gecikme zammı ya da faiz olmaksızın ekim ayına kadar ertelediklerini kaydetti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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