ATB'den İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATB'den İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan'a ziyaret - Son Dakika

ATB'den İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan'a ziyaret

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası (ATB) Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan'ı ziyaret etti.

ATB'den İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan'a ziyaret, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası (ATB) Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan'ı ziyaret etti.


Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Cihan Can, Erkan Aslan ve Adem Türkmen'den oluşan heyet Aydın Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan'a ziyarette bulundu.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak, çalışma alanlarını kapsayan her konuda birlikte çalışmaya açık olduklarını ifade etti.


Aydın Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan da, Aydın Ticaret Borsası heyetine ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerle ilgili görüşebileceklerini ifade etti.


Yapılan ziyaret sonrasında Aydın Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan'a Aydın İnciri takdim edildi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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