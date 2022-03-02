ATB'den şubat ayı sebze ve meyve endeksi açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

ATB'den şubat ayı sebze ve meyve endeksi açıklaması

02.03.2022 10:51
ATB'den şubat ayı sebze ve meyve endeksi açıklaması

Antalya Ticaret Borsası (ATB), şubat ayı Antalya halleri domates, sebze ve meyve endeksini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), şubat ayı Antalya halleri domates, sebze ve meyve endeksini açıkladı. Şubat ayında miktar endeksleri, domateste 45, sebzede 55 ve meyvede 81 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 667, sebzede 825 ve meyvede 448 olarak yansıdı.

Şubat ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde -30.91, sebzede yüzde -22.20 azalırken, meyvede ise yüzde 1.69 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yıllık domateste yüzde -7.28 azalırken, sebzede yüzde 3.22 arttı, meyvede ise yüzde 31.91 artış gösterdi.

Miktar endekslerindeki değişimler, aylıkta domates ve sebzede azalırken meyvede bir miktar artış gösterdi. Bu değişimler, tüm kalemlerde son 7 yılın Şubat ayları için dikkat çekici oldu. Özellikle fiyat endekslerindeki yıllık değişimler domateste rekor artış, sebzede rekora artış ve meyvede ise ortalama olarak gerçekleşti.

Fiyat endekslerinde ise domates, geçen yılın Şubat ayına göre yıllık yüzde 256.08'lik artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın açık ara yükseliş rekoru oldu. Şubat ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 3.22'lik artışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 161.03 arttı. Bu artış, son 7 yılın en yüksek Şubat ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık 31.91'lik artışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 15.51'lik artış gösterdi. Bir önceki aya göre aylık domates işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde -30.91 azalış gösterirken, işlem fiyatı endeksi aylık yüzde 63.00'lık artış gösterdi. Son 4 yılın Şubat ayları endekslerinde rekor miktar azalışı ve en yüksek fiyat artışı yaşandı.

Bir önceki aya göre aylık sebze işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde -22.20 azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 43.50'lik artış gösterdi. Son 4 yılın Şubat ayları dikkate alındığında, sebze miktar endeksi rekor seviyede düşerken, fiyat endeksinde en yüksek fiyat artışı gerçekleşti.

Bir önceki aya göre aylık meyve işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde 1.69 artış gösterirken işlem fiyat endeksi ise yüzde 14.02'lik artış gösterdi. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2022 yılı Şubat ayı endeks değişimleri; miktarda ve fiyatta, son 4 yılın ortalamasında seyretti.

(İHA)

ATB'den şubat ayı sebze ve meyve endeksi açıklaması
ATB'den şubat ayı sebze ve meyve endeksi açıklaması

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Gümrük şehitleri şehadetlerinin ikinci yıldönümünde anıldı Son dakika haber! Gümrük şehitleri şehadetlerinin ikinci yıldönümünde anıldı Kuyumcu çalışanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Kuyumcu çalışanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ticaret, Antalya, Domates, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATB'den şubat ayı sebze ve meyve endeksi açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:42 Mersin'de sezonun ilk çağla hasadı gerçekleşti, kilosu 500 TL'den alıcı buldu
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Karnabahar yemek bile zengin işi oldu: Şubat ayında fiyatı yüzde 107 arttı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu.
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:57:23. #1.13#
SON DAKİKA: ATB'den şubat ayı sebze ve meyve endeksi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement