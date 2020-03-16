ATB'den Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Aydın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATB'den Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Aydın'a ziyaret - Son Dakika

ATB'den Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Aydın'a ziyaret

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ile Meclis Üyesi Mustafa Akdam, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'a hayırlı olsun...

ATB'den Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Aydın'a ziyaret, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ile Meclis Üyesi Mustafa Akdam, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Aydın Ticaret Borsası çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Çondur sözlerinin devamında, pamukta lisanslı depoculuk sisteminin hızla yaygınlaştırılması ve bu amaçla desteklerin geliştirilerek sürdürülmesine dikkat çekerek, "Tamamı üreticilerden oluşan Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarım satış kooperatiflerinin lisanslı depoculuk desteklerinden yararlanması sağlanmalıdır. Üreticilerin çırçırlama hizmeti için ödedikleri yüzde 18 KDV, yüzde 1'e düşürülmelidir. Ürünlerini lisans depolarda saklayacak üreticiler için Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) de, müstahsil makbuzlarının yanı sıra desteklemeye esas belge sayılmalıdır. Analiz desteği verilerek, çırçır işletmelerinin de lisanslı depoculuğa katılması sağlanmalıdır. Çırçır ve prese işletmeleri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmelidir" dedi.


Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Aydın Ticaret Borsası heyetine ziyaretleri için teşekkürler ederek, stratejik ürün olan pamuk ile ilgili birlikte çalışmalarının önemini vurguladı. - AYDIN

Aydın, Tariş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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