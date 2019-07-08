Son Dakika Haberleri: ATB'den üreticilere "lisanslı depolardan yararlanın" çağrısı
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ATB'den üreticilere "lisanslı depolardan yararlanın" çağrısı

44 dakika önce

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, lisanslı depolarda hububat alım sezonunun açıldığını belirterek, "Üretici ve tüccarlar devletin sağladığı desteklerden yararlanmak için ürünlerini lisanslı depolarda değerlendirmeli." ifadesini kullandı.

ATB'den üreticilere
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, lisanslı depolarda hububat alım sezonunun açıldığını belirterek, "Üretici ve tüccarlar devletin sağladığı desteklerden yararlanmak için ürünlerini lisanslı depolarda değerlendirmeli." ifadesini kullandı.
ATB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahiboz Elektronik Satış Salonu ve ATB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'de hububat alımlarına başlandı.
ATB Başkanı Faik Yavuz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, devletin hem tüccarlara hem de üreticilere büyük destekler verdiğini hatırlattı.
Söz konusu destekler arasında üreticilere, yüzde 2 stopaj, Bağ-Kur'a borçlu olan mükelleflerin yüzde 2 Bağ-Kur kesintilerinin 2023'e kadar ertelenmesi, ton başına aylık 6 lira depo kirası desteği, ton başına 25 lira nakliye desteği, parti başına 25 lira analiz desteği ve ürün senetlerinin rehin edilerek alınanan kredilere yüzde 100 faiz desteğinin yer aldığına aktaran Yavuz, "Tüccarlara ise, elektronik ürün senedi ticaretinde yüzde 20 gelir vergisi, yüzde 1 KDV muafiyeti ile ton başına aylık 3 lira depolama desteği veriliyor. Dileğimiz üretici ve tüccarların bu desteklerden yararlanması ve ürünlerini lisanslı depolarda değerlendirmesidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan lisanslı depolar, 210 bin ton ile ülkenin en büyük kapasiteli fiziki ürün saklama alanına sahip bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:54 Kaynak: AA
Bağ Kur, Ankara, Ekonomi
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