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ATB'den zeytinyağı operatörlük eğitimi

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsası ve Haus Makine işbirliğinde 30 Eylül-02 Ekim tarihleri arasında üç gün süreli "Zeytinyağı Operatörlük Eğitimi" gerçekleştirilecek.

ATB'den zeytinyağı operatörlük eğitimi, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası ve Haus Makine işbirliğinde 30 Eylül-02 Ekim tarihleri arasında üç gün süreli "Zeytinyağı Operatörlük Eğitimi" gerçekleştirilecek.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın Ticaret Borsası ve Haus Makine işbirliğiyle üç gün sürecek olan Zeytinyağı Operatörlük eğitiminin birinci günü katılımcılara ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Dekan Yrd. Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu tarafından zeytinyağı üretimi hakkında eğitim, ardından Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım Panel Başkanı Yusuf Küçük ve Zeytinyağı Tadım Paneli Başkan Yrd. Gülsün Bulut tarafından zeytinyağı tadım eğitimi verilecektir. Eğitimin ikinci gününde ATB Konferans Salonunda HAUS Makine Satış Yöneticisi Emirhan Polat ve Satış Uzmanı Mutlu Köroğlu tarafından, teknik eğitim verilerek, eğitimin üçüncü gününde de Zeytinyağı fabrikası ve HAUS Makine zeytinyağı fabrikasında uygulamalı eğitimimiz gerçekleştirilecektir. Eğitimimiz 50 kişi ile sınırlı olup, her firmadan en fazla iki kişi kabul edilecektir. Eğitim kaydının oluşturulması için katılım sağlayacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisini ve adres bilgisini 20.09.2019 tarihine kadar Borsamıza iletmeleri gerekmektedir" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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