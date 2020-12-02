ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı - Son Dakika

ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı

02.12.2020 10:56
ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Kasım ayında miktar endeksleri, bir önceki aya göre domateste yüzde 109.81, sebzede yüzde 61.67 ve meyvede yüzde 3.26 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise domateste miktar endeksi, yüzde-48.62, sebzede yüzde-41.67 ve meyvede yüzde-25.53 azaldı.

Kasım ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 27.82, sebzede yüzde 40.72 ve meyvede yüzde -2.66 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise domateste yüzde 74.85, sebzede yüzde 69.61 ve meyvede yüzde 48.10 artış gösterdi. Sebze ve meyve işlem miktarları Kasım ayında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 32.5 düzeyinde arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise ortalama olarak yüzde -33.6 düzeyinde azaldı.

Sebze ve meyve işlem fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 19.03 düzeyinde artarken, geçen yılın aynı ayına göre işlem fiyatları ortalama yüzde 58.86 düzeyinde artış gösterdi.

Domatesin rekor yıllık değişimi yüzde 74.85 artış gösterdi

Domates miktar endeksinde son 5 yılın Kasım aylarındaki rekor yıllık değişimi yüzde -48.62 azalış ve fiyatta ise ikinci en yüksek değer olan yüzde 74.85 artışla 2020 yılında gerçekleşti. Sebze miktar ve fiyat endekslerinde son 5 yılın Kasım aylarındaki rekor yıllık değişimleri, miktarda yüzde -41.67 azalışla, fiyatta ise yüzde 69.61 artışla 2020 yılında gerçekleşti.

Meyve miktar ve fiyat endekslerinde son 5 yılın Kasım aylarındaki rekor yıllık değişimleri de miktarda yüzde -25.53 azalış ve fiyatta yüzde 48.10 artışla 2020 yılında gerçekleşti.

Domates işlem miktar endeksi bu ay artış gösterdi

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 109.81 artış gösterirken, geçen yıldaki yüzde 92.83'lük artışı geçti. İşlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 27.82 artış göstermiş olmasına rağmen Mayıs ayından bu yana sürdürdüğü artış eğilimini düşürdü. Aylık değişimde, geçen yılın Kasım ayındaki yüzde 75.81'lik artışın yaklaşık 1/3'ü kadar gerçekleşme oldu. Eylül ve Ekim aylarındaki geçen yılın üzerinde olan gerçekleşmeler, bu ay tersine döndü.

Sebze işlem miktar endeksi artış eğilimini sürdürdü

Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 61.67 ile artış eğilimini sürdürürken, geçen yılın seviyesiyle benzer düzeyde gerçekleşti. İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 40.72 yükselirken, geçen yıldaki yüzde 32.68'lik fiyat artışını da aştı. Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 3.26 yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, geçen yıldaki yüzde -8.11'lik düşüşün üzerinde gerçekleşti. İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde -2.66 düştü. Bu düşüş, geçen yılın Kasım ayındaki yüzde -2.29'luk düşüşe benzer ancak daha yüksek gerçekleşti. - ANTALYA

ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı
ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı
ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı
ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı

Ticaret, Antalya, Domates, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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