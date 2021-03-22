ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı - Son Dakika

ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı

22.03.2021 12:39
ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası, kuruluşunun 100. Yılı anısına kitap bastırdı.

Antalya Ticaret Borsası, kuruluşunun 100. Yılı anısına kitap bastırdı. Kitabın önsözü için Antalya Valisi Ersin Yazıcı'da bir yazı kaleme aldı. Vali Yazıcı, önsöz için hazırladığı yazıda, "Şehrimizin bir asırlık nadide bir kurumu olan Antalya Ticaret Borsamız, şehrimizin zengin ticaret hayatına ışık tutmaktadır" dedi.

Antalya Ticaret Borsası(ATB), 23 Haziran 2020 tarihinde 100. yılını doldurması anısına kitap hazırladı. "1920 Bir Adım, 2020 Bir Asır" mottosuyla basılan kitapta, Borsanın tarihinin yanı sıra kentin tarihsel gelişimi de anlatıldı. Bir asırda tarımsal üretim, ürün desenin değişimi, şehrin ve ülkenin ekonomik evrelerinin anlatıldığı kitapta, Borsa'nın aldığı kararlardan hayata geçirdiği projelere kadar pek çok konu okuyucuya belge ve kaynaklarla aktarıldı. Kurumsal hafızanın geleceğe aktarılması amacıyla hazırlanan kitap, Antalya kent tarihi meraklılarına da ilgisini çekecek.

"Borsa öncü projelere imza atıyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı kitabın önsözü için kaleme aldığı yazıda, Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında yerini alan Antalya Ticaret Borsası'nın şehre yeni yatırımlar kazandırmak, istihdamı ve gelir düzeyini artırmak adına örnek ve öncü projelere imza attığını belirtirken, "Şehrimizin bir asırlık kurumu olan Antalya Ticaret Borsası, şehrimizin zengin ticaret hayatına ışık tutmaktadır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası'nın şehrin önemine yakışır azim ve gayretle çalışarak ekonomiye değer katan çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydederken, "100 yıllık geçmişiyle Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında hak ettiği yerini alan Antalya Ticaret Borsamızın ortaya koyduğu çağdaş vizyonla gerçekleştirdiği faaliyetleriyle iftihar ediyorum" görüşlerine yer verdi.

"Kent için ışık olmaya devam edeceğiz"

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Türkiye'nin en eski 3'üncü Borsası olma özelliğine sahip Antalya Ticaret Borsası'nın kurulduğu günden bu yana sadece ekonomik alanda değil, kenti ilgilendiren her türlü konuda söz sahibi olduğuna dikkat çekti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan 3 ay sonra kurulduğunu belirtirken, "Bir asırlık geçmişinin üzerimize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumları arasında yer almanın sorumluluğuyla başta kentimiz olmak üzere ülkemiz tarımı, ticareti ve ekonomisi için çalışmaya kent için ışık olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Borsa, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı - Son Dakika


Son Dakika

Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor
Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti         
13:09
İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti         
13:07
TBMM'de korku dolu anlar! Düşen yıldırım tarihi ağacı ikiye böldü, elektrikler kesildi TBMM'de korku dolu anlar! Düşen yıldırım tarihi ağacı ikiye böldü, elektrikler kesildi         
12:15
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 13:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ATB'nin 100. Yılı anısına kitap basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei