ATB'nin 5 yıldızlı hizmeti tescillendi

Antalya Ticaret Borsası, üyelerine yönelik sunduğu hizmetin kalitesini artırıyor. ATB'nin 2008 yılında aldığı akreditasyon sistem belgesi, yapılan denetim sonucunda yenilendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin TOBB, 2001 yılında İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmeye başladığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile devam ettirdiği Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine 2008 yılında dahil olan Antalya Ticaret Borsası, akreditasyon belgesini yenilemek için denetimden geçti.

Türk Loydu Vakfı Denetmeni Serkan Çiçek, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül ve Genel Sekreter Tolgahan Alavant'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası akreditasyon belgesini değerlendirme çalışmalarını başlattı. Serkan Çiçek, iki gün süren denetimde, ATB'nin çalışmaları, hizmet sunumu, insan kaynakları ve akreditasyon sistemiyle ilgili yeterlilikleri, mali yönetimi, planlama, haberleşme yayınlar, bilgi iletişim teknolojileri, üye ilişkileri, iletişim ağı, bilgi danışmanlık ve destek, iş geliştirme ve eğitim, borsacılık faaliyetlerini değerlendirdi. Çiçek, ATB'nin akreditasyon sistemine uygun hizmet verdiği yönünde rapor hazırladı. Akreditasyon belge yenilemesi kararı TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliği'ne sunuldu.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 101 yıllık geçmişe sahip Antalya Ticaret Borsası'nın geçmişten gelen birikim ve deneyimle en iyi hizmeti sunma hedefinde olduğunu kaydetti. Üyelerine yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarını kaydeden Çandır, "Akreditasyon sistemiyle Borsamızın hizmetleri düzenli olarak denetleniyor. Güncel olarak neler yapmamız gerektiği konusunda bize yol gösterici olan bu denetimlerin sonunda üyelerimize kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA