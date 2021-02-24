ATB şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini atlatmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini atlatmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini bildirdi. ATB'den yapılan açıklamaya göre, şubat meclis toplantısı Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'nin başkanlığında çevrim içi yapıldı. Çandır, toplantıdaki konuşmasına Gara şehitlerini anarak başladı. Terörün, vicdan sahibi insanların yüreğini bir kez daha yaktığını belirten Çandır, "Terörü ve terörü destekleyen her türlü anlayışı lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ateş düşen ocaklara sabırlar diliyoruz. Onların acıları hepimizin acısıdır." ifadesini kullandı. Ekonominin salgından etkilenmeye devam ettiğine değinen Çandır, devletin çabasıyla 2020 yılını atlattıklarını, 2021'de ise herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Çandır, geçen yıl ihracatta yüzde 13'lük artış yaşanan Antalya'da, yaş meyve sebze ihracatının etkisinin büyük olduğuna dikkati çekti.

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