ATB, TÜRİB Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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ATB, TÜRİB Genel Kurulu'na katıldı

6 saat önce

Türkiye Ürün İhtisas Borsaları A.Ş. (TÜRİB) ortağı olan Aydın Ticaret Borsası TÜRİB Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

ATB, TÜRİB Genel Kurulu'na katıldı, System.String[]

Türkiye Ürün İhtisas Borsaları A.Ş. (TÜRİB) ortağı olan Aydın Ticaret Borsası TÜRİB Olağan Genel Kurulu'na katıldı.


Genel Kurula Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.


Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel yaptığı açıklamada, 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen; TOBB ve Ticaret Borsalarının kurucu ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. 'nin (TÜRİB) faaliyete geçmesiyle birlikte Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden erişileceğini "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirileceğini belirterek ; "TÜRİB'in faaliyete geçmesini takiben, TÜRİB' in acentesi olan Aydın Ticaret Borsası ELÜS'e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olmuştur. Aydın Ticaret Borsamız, acentelik hizmeti kapsamında ELÜS yatırımcıları tarafından kayıt yaptırılabilecek Ticaret Borsasıdır. TÜRİB'de işlem yapılan ürünler arpa, buğday, çeltik, fındık, mercimek, mısır, pamuk, soya fasulyesi, zeytin olup ürün yelpazesi ileri ki aşamalarda genişletilerek hizmet verecektir. Yatırımcıların ELÜS işlemlerine ilişkin herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için Borsamızdan TÜRİB'e kayıt işlemlerini en kısa sürede yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gerekli teknik alt yapı Borsamızda sağlanmış olup, yatırımcılarımızın kurumumuz ile irtibata geçmesini beklemekteyiz" dedi.


Hisarcıklıoğlu borsa başkanları ile istişare toplantısında buluştu


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, borsa başkanları ile TOBB İkiz Kulelerde bir araya geldi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen, Aracılık Sistemi İstişare Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, TOBB'a bağlı ticaret borsalarının başkanları ile ürün ihtisas borsasına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmede bulundu. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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