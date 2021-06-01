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ATB üyelerine nefes aldıracak kredi - Son Dakika

ATB üyelerine nefes aldıracak kredi

01.06.2021 11:22
ATB üyelerine nefes aldıracak kredi, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB), korona virüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken üyelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde uygulamaya konan Nefes Kredisini kullanıma sundu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), korona virüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken üyelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde uygulamaya konan Nefes Kredisini kullanıma sundu. 6 ay ödemesiz olacak kredi, 12 eşit parçada ödenebilecek.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, korona virüs nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Antalya'nın da ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektörünün de ekonomik sıkıntı yaşadığını ve finansmana erişimde zorlanıldığını kaydeden Çandır, ekonomik zorluk çeken üyelerini bir nebze olsun rahatlatmak için nefes kredisini devreye koyduklarını belirtti.

"Zorlu dönemi birlikte atlatacağız

ATB Başkanı Çandır, TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarını Nefes Kredisi'ne aktardığını kaydederken, "İşletmelerimiz ekonomimizin lokomotifi. İşletmelerin mutlaka ayakta kalması lazım. Antalya Ticaret Borsası olarak her zaman olduğu gibi yaşanan ekonomik sıkıntıda da üyelerimizin yanındayız. Bu zorlu dönemi birlikte atlatacağız" diye konuştu.

"6 ay ödemesiz kredi"

Ali Çandır, 1 Haziran'dan itibaren kullanıma sunulan nefes kredisiyle ilgili bilgi verdi. Çandır, nefes kredisinin 6 ay ödemesiz olduğunu belirtirken, 6 ayın sonunda 12 eşit parçada ödenebileceğini kaydetti. Nefes kredisi için başvuruların Borsa'dan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'na yapılabileceğini belirten Çandır, kredi faizinin yıllık yüzde 17.50 olacağını kaydetti. Çandır, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacağını belirtti. Çandır, "Üyelerimiz üyelik belgesini Borsamıza gelmeden online alabilirler" dedi.

Nefes kredisinden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. - ANTALYA

ATB üyelerine nefes aldıracak kredi

Türk Lirası, Türkiye, Antalya, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATB üyelerine nefes aldıracak kredi - Son Dakika Ekonomi


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