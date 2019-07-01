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ATB ve Ortaköy Belediyesi iş birliği ile yatırımlar başlıyor

1 saat önce

Aksaray Ticaret Borsası (ATB), Ortaköy belediyesi işbirliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile Ortaköy'e yatırımların başlayacağı bildirildi.

ATB ve Ortaköy Belediyesi iş birliği ile yatırımlar başlıyor, System.String[]
Aksaray Ticaret Borsası (ATB), Ortaköy belediyesi işbirliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile Ortaköy'e yatırımların başlayacağı bildirildi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ortaköy'e giden Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde inceledi. Yapılan ziyarete Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, Tarım ve Orman ilçe Müdürü Sultan Çakmak, Aksaray Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Yakup Uğur katıldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Bilindiği üzere Ortaköyümüz Aksarayımızın en büyük ilçesidir. Gerek üreticisi ile gerek sanayicisi ile gerekse tüccarı ve esnafı ile Ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Bizde üreticilerimizin, sanayicimizin ve tüccarımızın her zaman yanında olduk yanında da olmaya devam edeceğiz. Tarım ve Hayvancılık alanında ilçemize yatırımlarımız sürecek. Bugünde Belediye Başkanımızla, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzle birlikte Tarım Ticaret Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz projelerimiz üzerinde istişarelerde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
Aksaray, Ortaköy, Güncel
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