ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir - Son Dakika Ekonomi

ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir

7 saat önce

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, TürkAkım projesinin ardından, İsrail doğalgazının da Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğini söyledi.

ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir, System.String[]

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, TürkAkım projesinin ardından, İsrail doğalgazının da Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Terzioğlu, Rus doğalgazını Karadeniz'in altından Türkiye'ye ulaştıran TürkAkım projesinin devreye girmesinin Türkiye'nin bölgedeki önemini daha da artırdığını belirtti.

Bu hat ile taşınacak doğalgazın Balkanlar üzerinden Avrupa'ya sevk edileceğini hatırlatan Terzioğlu, "Bu hat sayesinde Türkiye, sadece kendisinin değil, Avrupa'nın da enerji arzı güvenliğini sağlamış oldu. Bu da Türkiye'nin jeopolitik önemini artırdı. Bu hattan yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya akacak. Türkiye doğudan, kuzeyden ve batıdan doğal gaz boru hatlarıyla besleniyor. Bu haliyle Türkiye doğudan batıya enerji koridoru haline gelmiş durumda. Bu da Türkiye'nin hem bölgede hem de genel olarak tüm dünyada önemini daha da artırdı" dedi.

Bu hattın devreye girmesinden sonra sıranın Akdeniz'in barış denizi haline getirilmesine geldiğini vurgulayan Terzioğlu, İsrail doğalgazının da Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya yeşil ışık yaktığını hatırlatan Terzioğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını ve Akdeniz'in bir barış denizi olmasını arzu ettiklerini söyledi. İsrail gazının taşınmasında en akıllıca güzergahın zaten bu olduğunu düşünüyoruz. Bu hattın kullanılması durumunda maliyet de düşecek. TürkAkım projesinden sonra bu hattın da bir an evvel devreye girmesini bekliyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)


Türkiye, Türk İş, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
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