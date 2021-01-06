Atça MYO 2020 Yılı Performans Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Atça MYO 2020 Yılı Performans Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020 Yılı Performans Değerlendirme Toplantıları çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020 Yılı Performans Değerlendirme Toplantıları çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıya, Atça MYO Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Serdar Paşa, bölüm başkanları, akademik ve idari personel, Amozon Türkiye Tedarik Yöneticisi Ahmet Yiğit Altınay, Emsale Tesettür Firması Sahibi Ozan Işık, Kareli Gömlek Reklam ve İletişim Danışmanlığı kurucusu aynı zamanda eski mezunlardan Avni Yiğit Göksu, Trendyol Yöneticisi ve Nazilli eski Tapu Müdürü Ömer Osman Uluçay, Nazilli Tapu Müdürlüğü personeli İrem Özok Yazıcı ve Yüksekokul eski mezunları ile çok sayıda öğrenci katıldı. Atça MYO öğrencilerini sektör temsilcileriyle buluşturan ve moderatörlüğünü Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Recep Özçelik'in üstlendiği toplantılarda, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma süreçleri, iş hayatlarında kendilerini nelerin beklediği, sektörün ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarında istedikleri bilgi ve beceriler görüşüldü. Toplantılar, Atça MYO öğretim programlarında okutulan derslerin sektörün isteklerini karşılamadaki yetkinliği konusunda fikir alış verişi yapılması ile sona erdi. - AYDIN

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