Atçılıkta büyük tehlike!

KOViD-19 tedbirleri kapsamında 20 Mart'ta durdurulan at yarışlarının 1 Haziran'da yeniden başlatılmasını umut eden at yarışı camiasının gözü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek haberde... Belli aralıklarla koşulması gereken önemli yarışlar ve enternasyonal koşuların gerçekleştirilmesi için, yarışların başlama tarihinin daha fazla geciktirilmemesi gerekiyor. Programda daha fazla gecikme olması durumunda Türkiye, Uluslararası At Yarışçılığı Otoriteleri Federasyonu (IFHA) tarafından yapılan sınıflandırmada bir alt kategoriye düşürülecek. Bu durumda da dünyanın ilk 8 ülkesi arasında yer alan Türk at yarışçılığı büyük bir prestij kaybına uğrayacak. Nitekim bu tehlike nedeniyle, pandeminin çok daha ağır şekilde yaşandığı ABD, Fransa ve Almanya at yarışlarını başlatırken, İngiltere, İrlanda ve İtalya da haziran ayı başında başlatma kararı aldı. Yarışların 1 Haziran'da başlaması, 2 ayı aşkın süredir yarış yapılmaması nedeniyle hiçbir geliri olmayan atçılık sektörünün kalıcı bir hasar almaması için de hayati önem taşıyor. Resmi rakamlara göre; Türkiye'de geçimini bu sektörden sağlayanların sayısı 200 bini buluyor. At yarışlarında jokeyler birbirleriyle temas etmediği için ve ilk etapta yarışlar seyircisiz yapılacağı için, sağlık açısından herhangi bir risk bulunmadığı belirtiliyor.