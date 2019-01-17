Son Dakika Haberleri: Ateş Açtığı Polislerden, Koşarak Kaçmaya Çalışırken Vuruldu

Ateş Açtığı Polislerden, Koşarak Kaçmaya Çalışırken Vuruldu

31 dakika önce

ABD'de polislere ateş açıp binaya saklanan adam, bir süre sonra elinde silahla polis araçlarının arasından kaçmak istedi ancak araçların ardına saklanan polislerce vuruldu.

Ateş Açtığı Polislerden, Koşarak Kaçmaya Çalışırken Vuruldu, System.String[]
ABD'de polislere ateş açıp binaya saklanan adam, bir süre sonra elinde silahla polis araçlarının arasından kaçmak istedi ancak araçların ardına saklanan polislerce vuruldu. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay ABD'nin Florida eyaletinde meydan geldi.

Saldırganın kız arkadaşı olduğu belirtilen Annie Van adlı kadın, yakınlarına mesaj atarak zor duruma bulunduğunu ve 911'i aramalarını istedi. Mesajı alan arkadaşları durumu polise bildirdi ve mesajdaki adrese polisler yönlendirildi. Evin önüne gelen polisler kapıyı çaldı ve önce kadın kapıya çıktı. Polislerin kadın ile konuştuğu sırada ise 35 yaşındaki Wayna Falana isimli saldırgan, kapıya doğru yaklaşıp elindeki silahla polislere doğru ateş açtı. Kadın ve polisler kaçışarak polis araçlarının ardında saklandı.

Bir süre içeride kalan silahlı saldırgan, bir anda kapıyı açarak polis araçlarının arısından hızla kaçmaya çalıştığı sırada, araçların ardındaki polislerce vuruldu. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Polis, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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