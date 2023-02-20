Ateş açtığı pompalı tüfeği kafasına dayadı - Son Dakika
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Ateş açtığı pompalı tüfeği kafasına dayadı

20.02.2023 09:31
Ateş açtığı pompalı tüfeği kafasına dayadı

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı binaya pompalı tüfekle ateş eden madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı.

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı binaya pompalı tüfekle ateş eden madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı. Tüfeği kafasına dayayıp bağıran adam, olay yerine gelen polis ekiplerinden kamyoneti ile kaçmaya çalışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Serinpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olan Tuncay Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı binanın önüne kamyoneti ile geldi. Sokağın ortasında elindeki pompalı tüfekle binaya doğru ateş eden Tuncay Ç., küfür ve hakaretler ederek bağırdı. Pompalı tüfeği kafasına dayayan Tuncay Ç., bir süre sonra tekrar eve ve etrafa doğru tüfeği sallamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu korku içinde izlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçlerinin ikna etme çabaları işe yaramazken kamyonetine binen Tuncay Ç., olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ile Tuncay Ç. arasında kovalamaca yaşanırken bir süre sonra kamyonet durduruldu. Tuncay Ç., ikna çabalarının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tuncay Ç.'nin işlemleri devam ederken olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma başlattı.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Şahsın pompalı tüfekle dehşet saçtığı ve kamyoneti ile kaçmaya çalıştığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ateş açtığı pompalı tüfeği kafasına dayadı - Son Dakika

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