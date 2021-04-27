Ateş Arel Narlıdere'de yaşayacak - Son Dakika

Açılış töreninde aile bireyleri de hazır bulundu. Başkan Ali Engin "Minik evladımızı zamansız kaybetmenin hüznü içindeyiz. Adını verdiğimiz bu parkta, arkadaşları oynayacak ve O'nu hatırlayacak" dedi.

ADI PARKTA YAŞAYACAK

Altıevler Mahallesi'ne yeni bir çocuk oyun parkı kazandıran Narlıdere Belediyesi, modern oyun grupları ve yeşil alan düzenlemesi ile çocukların yüzünü güldürdü. Açılışı gerçekleştirilen parka, geçtiğimiz haftalarda lösemi nedeniyle 4 yaşında hayatını kaybeden Ateş Arel Özkan'ın ismi verildi. Açılış töreninde Özkan Ailesi üyeleri ve mahalleliler de yer aldı. Parka, Ateş Arel Özkan adına yaptırılan tabela da asıldı.

"O'NU UNUTMAYACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Minik evladımızı zamansız kaybetmenin hüznü içindeyiz. Adını verdiğimiz bu parkta, arkadaşları oynayacak ve O'nu hatırlayacak, bizler de unutmayacağız" dedi.

Altıevler Mahalle Muhtarı Zuhal Arabacı "Burası çocuklarımız için cıvıl cıvıl bir yer oldu. Ateş çocuğumuzun adının burada yaşatılması da bizler için ayrı bir mutluluk oldu"dedi.

Ateş Arel Özkan'ın annesi Sevda Özkan da "Çocuğumun adının verildiği bu parkta artık arkadaşları oynayacak bizler de Altıevler sakinleri olarak parkımızı koruyacağız. Bizleri bu kadar değerli kıldığınız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.