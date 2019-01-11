Son Dakika Haberleri: Ateş Başında Ekmek Kavgası

Ateş Başında Ekmek Kavgası

39 dakika önce

AYKUT KARADAĞ/MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Ankara Toptancı Hali'nde çalışan işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla dondurucu soğukta zorlu bir mesaiye başlıyor.

Ateş Başında Ekmek Kavgası, System.String[]
AYKUT KARADAĞ/MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Ankara Toptancı Hali'nde çalışan işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla dondurucu soğukta zorlu bir mesaiye başlıyor. İşçiler, yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalışıyor.

Türkiye'deki önemli toptancılık merkezleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde çalışan işçiler, ülkenin dört bir yanından gelen tonlarca sebze ve meyvenin tüketiciye ulaşmasını sağlamak için mesaiye sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.

Gün boyunca tırlarla gelen kasalar dolusu meyve, sebze ve balıkları taşıyan işçiler, soğuk hava şartlarından da olumsuz etkileniyor.

"Ateşin başında ısınarak ekmek parası kazanıyoruz"

Yaktıkları ateşin etrafında ısınan işçilerden Çetin Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağır kış şartlarına aldırış etmeden her gün ekmek paraları için çalıştıklarını belirtti.

Yeşilyurt, sabahın ilk ışıklarıyla zorlu bir mesaiye başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Marketlere sebze ve meyve taşıyoruz. Soğukta çalışıyoruz. Bu ateşle ısınmaya gayret ediyoruz. Haldeki bütün arkadaşlarım bu zor şartlarda ekmeğinin peşinde. Soğukta meyve ve sebzeler bile donuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBF Disiplin Kurulu, Rakip Takım Oyuncusuna Kafa Atan Michael Eric'e 5 Maç Ceza Verdi Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı

Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 11:52:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ateş Başında Ekmek Kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]