Ateş hattındakilerin imdadına Azerbaycan Kızılay görevlisi Haydarov ve küçük ekibi yetişiyor -... - Son Dakika

Ateş hattındakilerin imdadına Azerbaycan Kızılay görevlisi Haydarov ve küçük ekibi yetişiyor -...

15.10.2020 11:09

Ermenistan'ın top mermileriyle yoğun şekilde vurduğu Azerbaycan'ın Terter kentindeki sığınaklarda kalan sivillerin yardımına Azerbaycan Kızılay görevlisi İtibar Haydarov ve küçük ekibi koşuyor.

Ermenistan'ın top mermileriyle yoğun şekilde vurduğu Azerbaycan'ın Terter kentindeki sığınaklarda kalan sivillerin yardımına Azerbaycan Kızılay görevlisi İtibar Haydarov ve küçük ekibi koşuyor.

Ermenistan ordusunun, 27 Eylül'den bu yana en çok ağır topçu atışlarıyla hedef aldığı Azerbaycan kentlerinin başında Terter geliyor.

Terter sakinlerine göre kente günlük ez 200 civarında top mermisi isabet ediyor. Bu yüzden birçok kent sakini daha saldırıların başladığı andan itibaren daha güvenli bölgelere geçti.

Ancak kenti terk etmeyip sığınaklarda yaşam mücadelesi veren yüzlerce insan var.

Aralıksız düşen top mermileri nedeniyle sığınak sakinlerine hizmet verecek ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak herhangi bir market bulunmuyor.

Sığınaklardaki insanların yeme içme ve tüm temel ihtiyaçlarını, top atışlarına rağmen 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Azerbaycan Kızılay yetkisi 58 yaşındaki İtibar Haydarov ve arkasındaki küçük bir ekip karşılıyor.

Haydarov, AA muhabirine kentteki sığınak sakinlerine yardımları nasıl ulaştırdığını anlattı.

Terter kent merkezinde bir kamu binasını kendisi ve ekibi için çalışma üssü ve gıda deposuna dönüştürdüğünü söyleyen Haydarov, "Saldırılar 27 Eylül'de başladı ve hemen ertesi gün yola koyulup işe başladım. Toplamda 8 kişilik bir ekiple insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kızılayında 13 yıldır görev yaptığını, 40 yıl da muhasebeci olarak çalıştığını belirten Haydarov, "Ben işimi çok seviyorum çünkü halkıma, yardıma muhtaç insanlara el uzatıyorum. Onların çağrılarına cevap veriyorum." dedi.

Terter'de kaç sığınak ve ne kadar insan bulunduğuna değinen Haydarov, şunları söyledi:

"18 sığınakta 300'den fazla kişi var. 3 öğün yemek götürüyorum. Kasabalardaki 4 sığınağa da yardım götürüyoruz. Sıcak yemeğin yanında temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli olanları vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Evde hazırlanmış yemekleri de kendilerine iletiyorum."

Ermenistan'ın tüm saldırılarına rağmen bu faaliyeti sürdürmekten korkmuyor musunuz sorusuna Haydarov, "Elbette hayati tehlikemiz var. Kent merkezindeki bir binadayız. Ailemle birlikte 24 saat orada kalıyorum. Bir defa füze isabet etti. O zaman binanın içindeydik." diye konuştu.

"Ekibim için en önemlisi can güvenliği. Ben onların zarar görmesini asla istemem." diyen Haydarov, "Ancak her gün sığınaklara yardım götürüyoruz. Bizim çıkmadığımız gün yoktur." dedi.

Kentte herhangi bir açık market, ihtiyaçların karşılanacağı bir yer olmaması nedeniyle sığınaktakilerin kendisinin yolunu gözlediğini belirten Haydarov, "İnsanlar beni görünce seviniyor. Bazen gidemediğimiz yerlerdeki insanlar telefonla bana ulaşıp bize yemek getir diyor. Ben de hemen gereğini yapıyorum." ifadesini kullandı.

"Günde 3 öğün yemek getiriyor"

Ermenistan toplarının en çok düştüğü Terter'de bulunan 24. sığınaktaki Aliş Arayev da 20 kişi ile birlikte aynı yerde kalıyor.

Azerbaycan Kızılay çalışanı Haydarov'un kesintisiz şekilde her gün kendilerine yemek getirdiğini aktaran Arayev, "Burada gazi olan arkadaşlarla birlikte kalıyoruz. Her gün bize yemek getiriyor. Kendisine telefon açıp durumu hatırlatmamıza gerek yok. Bizim payımız neyse getiriyor." dedi.

Günde 3 öğün yemeğin önlerine geldiğini belirten Arayev, "Genellikle Kızılay'ın yardımlarıyla besleniyoruz." diye konuştu.

Ateş hattındakilerin imdadına Azerbaycan Kızılay görevlisi Haydarov ve küçük ekibi yetişiyor -...
Ateş hattındakilerin imdadına Azerbaycan Kızılay görevlisi Haydarov ve küçük ekibi yetişiyor -...
Ateş hattındakilerin imdadına Azerbaycan Kızılay görevlisi Haydarov ve küçük ekibi yetişiyor -...
Ateş hattındakilerin imdadına Azerbaycan Kızılay görevlisi Haydarov ve küçük ekibi yetişiyor -...

Azerbaycan, Ermenistan, Kızılay, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ateş hattındakilerin imdadına Azerbaycan Kızılay görevlisi Haydarov ve küçük ekibi yetişiyor -... - Son Dakika

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