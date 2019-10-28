Son Dakika Haberleri: "Ateş Kartalları"na teşekkür
Son Dakika Güncel 'Ateş Kartalları'na teşekkür

"Ateş Kartalları"na teşekkür

44 dakika önce

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, müdürlükleri bünyesinde görev yapan Rusya'dan kiralanan helikopterin "Ateş Kartalları" ismi verilen ekibine başarı plaketi verdi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, müdürlükleri bünyesinde görev yapan Rusya'dan kiralanan helikopterin "Ateş Kartalları" ismi verilen ekibine başarı plaketi verdi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan ve 1 Haziran-28 Ekim tarihlerinde Denizli ve çevresindeki yangınlara müdahale eden helikopter ekibi, 29 saat 12 dakikası Denizli bölgesinde olmak üzere 195 saat 17 dakika havada kaldı.

Rus pilotlar Roman Iaroshenko, Adrei Kovtdn ve Seylan Ingilok, uçuş mühendisi Aleksandar Kozlov, teknisyen Aleksander Prilipko ve Orman Bölge Müdürlüğü helikopter teknisyeni Raşit Boztepe'den oluşan ve kendilerini "Ateş Kartalları" olarak isimlendiren ekip, değişik bölgelerde çıkan 109 orman yangınına müdahale etti.

Ekip, yangın söndürme mücadelelerini kameralarıyla kaydetti.

Son 25 yılın en az yangını

Denizli Orman Bölge Erhan Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2017'de 45 yangında 443,96 hektar, 2018'de 33 yangında 84,47 hektar, bu yıl 22 yangında 13,66 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Ekibin, yer ekibiyle iyi iletişimi sayesinde yangınlara başarıyla müdahale ettiğini vurgulayan Çetinkaya, "Helikopterle yangına müdahale sayesinde Denizli başta olmak üzere diğer bölgedeki ormanların kül olmaktan kurtarılmasında çok önemli başarılar gösterildi. Denizli'de son 25 yılın en düşük yangın sezonunu geçirdik. İnşallah yılı da bu şekilde kapatırız." dedi.

Çetinkaya, yanan alanların da ağaçlandırıldığını ve Denizli'de yıl sonuna kadar dikilen fidan sayısının 2 milyonu bulacağını sözlerine ekledi.

Çetinkaya, sezonu kapatan helikopter ekibine başarı belgesi vererek teşekkür etti.

Pilot Roman Iaroshenko ise Türkiye'de bulunmak ve çalışmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Türk devleti ve Orman Müdürlüğü, çalışmalarında çok disiplinli. Yer ekibinden hava ekibine herkes yangın söndürmek için hazır şekilde bekliyor. Burada çalıştığım için çok memnunum. Yaptığımız işin tehlikeli olduğunun farkındayız ama bizim görevimiz bu. Yangınları söndürürken gururlanıyorum." diye konuştu.

Ateş Kartalları na teşekkür

Çetinkaya, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:09 Kaynak: AA
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