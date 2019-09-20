Son Dakika Haberleri: "Ateş Kuşu" TEKNOFEST'te gösteri yaptı
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"Ateş Kuşu" TEKNOFEST'te gösteri yaptı

1 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde bulunan ve "Ateş Kuşu" adı verilen CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gösteri sundu.

Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde bulunan ve "Ateş Kuşu" adı verilen CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gösteri sundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre THK, festivale, sıcak hava balonundan motorlu yamaç paraşütüne ve motorlu yelken kanada kadar tüm hava taşıtlarıyla ve deneyimli kadrosuyla katıldı.

"Ateş Kuşu" olarak bilinen CL-215 tipi yangın söndürme uçağının gösterisi ilgiyle izlendi. Denizden 12 saniyede 5,5 ton su alıp belirlenen noktaya bırakan uçak, daha sonra rutin bakım için Ankara'ya getirildi.

Radyo kontrollü model uçak gösterileri, "Fly Action" adı verilen mobil kuleden paraşütle atlama da dikkati çeken etkinlikler arasında yer aldı.

Türk Hava Kurumu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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