Ateş ölçer hırsızlığı güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Başkentte, bir kafede hırsızın ateş ölçeri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde Hilal Lablabi'ye ait kafeye gelen ve bir süre oturup içtiklerinin hesabını ödedikten sonra ayrılmaya hazırlanan bir kişi, müşterilerin ateşini ölçmek için kullanılan ateş ölçer cihazını alıp gizlice pantolonuna soktu ve hızlıca kafeden uzaklaştı.

Hırsızın ateş ölçeri çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Durumu fark eden Lablabi, iş yerine polis çağırdı ve güvenlik kamerasındaki görüntüleri izlettirdi.

Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.