Ateş savaşçıları alevlere ve gönüllere su serpti - Son Dakika
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Ateş savaşçıları alevlere ve gönüllere su serpti

29.06.2023 22:23

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden söndürme helikopterleri, alevlerin Türk Bayrağı'na ulaşmasını engelledi. Bu hassasiyet, takdir topladı ve kameralara yansıdı. Ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ateş savaşçıları sadece alevlere değil gönüllere de su serpti

Helikopterler dağın zirvesindeki Türk Bayrağı'nı böyle korudu

Defalarca sorti yapan söndürme helikopterleri alevlerin Türk Bayrağı'na ulaşmasını engelledi

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ateş savaşçılarının 'Bayrak' hassasiyeti ise takdir topladı. Sadece alevlere değil gönüllere de su serpen yangın söndürme helikopterlerinin takdir toplayan sortileri kameralara bu şekilde yansıdı.

Datça'nın Kargı Mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Kısa sürede dağın zirvesine kadar ulaşan alevlere karşı yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Bir ara alevler dağın zirvesindeki gönderde çekili olan Türk Bayrağı'nın bulunduğu yere doğru ilerledi. Bu sırada yangın söndürme helikopterleri art arda sortilerle alevlerin Türk Bayrağı'na ulaşmasını ve bayrağımızın zarar görmesini engelledi. Sadece alevlere değil gönüllere de su serpen Orman ekiplerinin bayrak hassasiyeti kameralara böyle yansıdı.

Ekiplerin bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateş savaşçıları alevlere ve gönüllere su serpti - Son Dakika


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