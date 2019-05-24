"Ateş savaşçıları" göreve hazır

Türkiye
'de orman yangınları bakımından en hassas bölgeler arasında bulunan Marmaris
'te "ateş savaşçısı" olarak nitelendirilen ormancılar, yangınlara zamanında müdahale için teyakkuz halinde bekliyor.
Geçmiş yıllarda ülkenin büyük orman yangınlarının yaşandığı doğal güzellikleriyle ünlü gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla
'da, yaz mevsiminin gelmesiyle ormancılar hazırlıklarını tamamladı.
İlk müdahale istasyonlarında 24 saat nöbetleşe görev yapan orman işçileri, yangınlara hazırlıklı olmak için sık sık tatbikat yapıyor. Ekipmanların test edildiği tatbikatlar, işçilerin de zinde kalmasına yardımcı oluyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin iş başı eğitimleri de 12 Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen programla tamamlandı.
Her İşletme Müdürlüğünde yapılan eğitim programına Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Dursun
ve Osman Öner
, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi
ve Öz Orman-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü de katıldı.
Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hatasız kazasız bir yangın sezonu dileğinde bulundu.
Muğla ve Aydın
'ı kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yangınla mücadelede görev alan personele yönelik gerçekleştirilen iş başı eğitimlerinin teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada yapıldığını belirten Demirci, "Eğitimlerde araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı, bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerinin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgi verildi." dedi.
Demirci, ormanları korumak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.