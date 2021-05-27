Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat

27.05.2021 14:10
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat, System.String[]

Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında olası orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek için düzenlediği eğitim amaçlı tatbikat gerçeği aratmadı.

Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında olası orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek için düzenlediği eğitim amaçlı tatbikat gerçeği aratmadı.

Bolu'da, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmesi için eğitim verildi. Değirmenözü mevkiinde bulunan Aladağ Orman İşletme Şefliği'nde 140 personelin katıldığı eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi. 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracının yer aldığı tatbikat boş arazide yakılan ateşin ardından verilen yangın anonsuyla başladı. Anonsu alan ekipler hızlı bir şekilde olay yerine gelerek kısa sürede ateşi kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin gerçeği aratmayan yangın söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.

"24 saat ekiplerimizi hazır tutuyoruz"

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, havaların ısınmasıyla birlikte riskli döneme girildiğini ifade ederek, "Havalar ısındı. Orman yangınları açısından riskli döneme giriyoruz. Bundan dolayı da bütün ekiplerimiz hazır olsun, diri olsunlar diye eğitimlerini verdik. Ekiplerimizin büyük bir çoğunluğu bunun farkındaydı. Yapmış olduğumuz eğitimlerle son hazırlıklarımızı yapmış olduk. Geçen yıl olduğu gibi bu yılında sıcak geçeceğini, nemin düşük olacağını tahmin ediyoruz. Bundan dolayı ormanlarımızda ciddi sıkıntı olmasın diye her türlü tedbirimizi aldık. Orman yangınlarına karşı diri ve canlı olmayı hedefliyoruz. İnsanlarımızdan da, 'biz geçmişten beri ateş yakıyorduk şimdide bir şey olmaz' mantığını bırakmalarını istiyoruz. Elbette ki belli şartlarda yaktığımız ateşin riski azdır ama özellikle sıcaklığın yükseldiği, nemin düştüğü dönemlerde yangın ufacık bir kıvılcıma bakıyor. Bizler de ekip olarak böyle riskli durumlarda 24 saat ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Bolu Bölge Müdürlüğümüze 126 personelimiz daha ilave olacak. Bunlarla beraber güçlü olacağız ama vatandaşımız ne kadar duyarlı olursa o kadar etkili ve başarılı oluruz diye ümit ediyoruz" dedi. - BOLU

Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat
Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat

Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınları, Tatbikat, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ateş savaşçılarından gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika


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