'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER - Son Dakika
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'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER

21.05.2022 09:47

ERZURUM'da 586 genç, Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadele ekibinde yer almak için ter döktü.

ERZURUM'da 586 genç, Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadele ekibinde yer almak için ter döktü. Mülakattan önce pistte koşan gençler, daha sonra arazide tohum ekme, fidan dikme ve çapalama yaparak yüksek puan almaya çalıştı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, yaz sezonunda orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmak üzere 169 personel alacağını duyurdu. İş-Kur'a müracaat eden 3 bin 851 gençten kura çekimi sonrası 586'sı, kurum tarafından spor testi, sınav ve mülakata tabi tutuldu. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Bulut başkanlığında oluşturulan sınav komisyonu, yaklaşık 10 ay süreyle kurumun başta Erzurum olmak üzere bağlı bulunan şubelerinde yangınlarla mücadelede görev alacak gençleri teste tabi tuttu. Bölge müdürlüğü sahasındaki piste çıkan gençler, fotosel kontrolünde zamana karşı yarıştı. 100 metrelik koşunun 50 metresini serbest, 50 metresini ise 5'er kiloluk 2 dumbbell ile koşan gençler, pisti en kısa sürede tamamlama mücadelesi verdi.

Yangınlarla mücadele edecek personel alımı için sınava katıldığını söyleyen Yunus Emre Duran (23), 4 yıldır iş aradığını dile getirdi. Duran, koşunun göründüğü gibi kolay olmadığını, 25'er metrelik dönemeçlerden oluştuğu için zorladığını belirtti.

Dumbbell ile koşmanın kolay olmadığını aktaran Halil Taşkın (25) da sınavın zorlu geçtiğini söyledi.

TOHUM, FİDAN VE ÇAPA SINAVI

Koşu testini başarıyla geçen gençler, arazide sınav komisyonu önünde tohum ekme ve fidan dikmedeki becerilerini gösterdi. Dikilen ağacın nasıl çapa edileceği konusunda da komisyon üyelerinden puan almaya çalışan gençler, kutudan seçtikleri 3 soruya cevap vermeye çalıştı. Sınav komisyonunun sorularını da cevaplandıran gençlerden kazanan 169 kişi, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklanacak.

'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER
'ATEŞ SAVAŞÇISI' OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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