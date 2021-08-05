Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi - Son Dakika

Ateş savaşçısından yüzlerce kilometre uzaktaki eşine videolu doğum günü sürprizi

BALIKESİR - Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen itfaiyeci Şeref Şenyiğit, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününü arkadaşları ile birlikte kısa video çekerek kutladı.

Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiyecisi Şeref Şenyiğit, orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da eşinin doğum gününü kutlamayı unutmadı. Arkadaşları ile mola zamanında çektikleri kısa video ile yüzlerce kilometre uzaktaki eşinin doğum gününü yangın alanından kutladı. Şeref Şenyigit'in, eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününü uzakta video ile kutlaması büyük beğeni aldı.