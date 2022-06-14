Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor - Son Dakika
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Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor

14.06.2022 12:20

Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor Adıyaman Üniversitesinden gelen bir grup gözlemci, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi yolunda olan ateş semenderinin popülasyonunu inceledi.

Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor

TUNCELİ - Adıyaman Üniversitesinden gelen bir grup gözlemci, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi yolunda olan ateş semenderinin popülasyonunu inceledi.

Nesli tükenme tehlikesi yolunda olan ateş semenderinin incelenmesi için hazırlanan TÜBİTAK projesi çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalında görevli kurbağa ve sürüngen uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ve ekibi, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ateş semenderi araştırması gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yıldız, tespit ettiği ateş semenderlerini, ölçümlerini aldıktan sonra doğal habitatlarına bıraktı. 3 yılın sonunda Ateş semenderlerin popülasyon durumu incelenecek.

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalında görevli kurbağa ve sürüngen uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Türkiye genelinde ateş semenderlerin popülasyon dinamiğiyle ilgili 3 yıllık bir araştırmalarının bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Yıldız, "Araştırma çerçevesinde Tunceli Çemişgezek'te arazi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arazi çalışmaları ile ateş semenderlerinin Çemişgezek popülasyonunu belirledik. Çalışmamız 3 yıl sürecek. 3 yılın sonunda türün Türkiye'deki dağılımı, popülasyon durumu ve filogenisi hakkında detaylı veriler elde edeceğiz. TÜBİTAK projesi çerçevesinde Türkiye'yi geziyoruz. Şimdiki arazi programımızda, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van illeri yer almaktadır. Gözlemlediğimiz Ateş semenderlerinin ölçümlerini yaptıktan sonra onları aldığımız habitatlara salıyoruz. Bu proje çerçevesinde belirleyeceğimiz 6 noktada popülasyon durumunu takip edeceğiz" dedi.

Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor
Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor
Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor
Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor

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Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Çemişgezek, Adıyaman, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateş semenderinin popülasyonu inceleniyor - Son Dakika

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