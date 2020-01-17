Ateş üzerinden geçen atlar 'kötü ruhlardan' arındırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ateş üzerinden geçen atlar 'kötü ruhlardan' arındırıldı - Son Dakika Dünya

Ateş üzerinden geçen atlar 'kötü ruhlardan' arındırıldı

6 saat önce

Görüntüler İspanya'nın San Bartolome de Pinares köyünden. Buradaki çok eskiye dayanan bir geleneğe uygun olarak atlar ateş ile pürifiye ediliyor.

Ateş üzerinden geçen atlar 'kötü ruhlardan' arındırıldı, System.String[]

Görüntüler İspanya'nın San Bartolome de Pinares köyünden. Buradaki çok eskiye dayanan bir geleneğe uygun olarak atlar ateş ile arındırılıyor.


Bu yıl da genç ve yaşlı 130 at ateşin üzerinden geçirilerek 'kötü ruhlardan' arındırıldı. Tarihçiler bu ritüelin sadece İspanya'ya ve bu köye ait olduğunu ileri sürüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deportivo Teknik Direktörü Fernando Vazquez'den Emre Çolak'a övgü: Üst seviyede bir futbolcu
Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim Ayağındaki bıçakla seyircilerin arasına dalan horoz, 55 yaşındaki şahsın ölümüne neden oldu Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 02:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ateş üzerinden geçen atlar 'kötü ruhlardan' arındırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]