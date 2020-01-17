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Ateş üzerinden geçen atlar 'kötü ruhlardan' arındırıldı
6 saat önce
Görüntüler İspanya'nın San Bartolome de Pinares köyünden. Buradaki çok eskiye dayanan bir geleneğe uygun olarak atlar ateş ile pürifiye ediliyor.
Görüntüler İspanya'nın San Bartolome de Pinares köyünden. Buradaki çok eskiye dayanan bir geleneğe uygun olarak atlar ateş ile arındırılıyor.
Bu yıl da genç ve yaşlı 130 at ateşin üzerinden geçirilerek 'kötü ruhlardan' arındırıldı. Tarihçiler bu ritüelin sadece İspanya'ya ve bu köye ait olduğunu ileri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:13
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