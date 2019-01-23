Ateş Yakarak Çalıştıramadıkları Aracı İş Makinesiyle Çalıştırabildiler

Ateş yakarak çalıştıramadıkları aracı iş makinesiyle çalıştırabildiler Hava sıcaklığının geceleri eksi dereceye düştüğü kentte, araçların motorları donduHAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuklar nedeniyle donan aracının motorunu yaktığı ateşe rağmen çalıştıramayan sürücü, iş makinesinden...

Ateş yakarak çalıştıramadıkları aracı iş makinesiyle çalıştırabildiler

Hava sıcaklığının geceleri eksi dereceye düştüğü kentte, araçların motorları dondu



HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuklar nedeniyle donan aracının motorunu yaktığı ateşe rağmen çalıştıramayan sürücü, iş makinesinden yardım alarak aracını çalıştırabildi.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve dondurucu havalar nedeniyle Hakkari'deki bina saçaklarında buz sarkıkları oluşurken, araçların motorları da dondu. Kentte hurdacılık yaparak geçimlerini sağlan Nedim ve Feyyaz Aslan kardeşler, sabahın erken saatlerinde donan araçlarının altında yaktıkları ateş işe yaramayınca, bir iş makinesinin aküsünden takviye yardımı alarak çalıştırdılar.

Etkili olan soğuklardan dolayı donan aracın altında ateş yakmalarına rağmen çalıştıramadıklarını ifade eden Nedim Aslan, "Hakkari'de yıllardır hurdacılık yapıyorum. Kar yağışının dinmesinin ardından soğuk ve dondurucu havalar başladı. Tabi bu soğuk havalar en çok biz araç sahiplerini etkiledi. Her sabah araçlarımız donuyor. Bizlerde kendi imkanlarımızla araçlarımızın kartel kısmında ateş yakarak ısıtmaya çalışıyoruz. Maalesef bu yıl o kadar soğuk ki ateş aracımızı ısıtamıyor. Bazen yoğun oluyoruz. İşe gitmeden bir saat önce uyanıp araçlarımızı ısıtmaya çalışıyoruz. Araçlarımızı çalıştıramayınca da işlerimiz aksıyor. Bu yıl ki dondurucu soğuklar son model araçların motorlarını dahi donduruyor. Bizlerde ilkel yöntemlerle bu şekilde veya tüple araçlarımızı ısıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ağabeyle aynı mesleği icra eden Feyyaz Aslan ise, yaktıkları ateş sonrası direksiyon başına geçerek kontağı çevirdi. Uzun uğraşlar sonucu çalışmayan aracı bir iş makinesinin aküsünden takviye yardımıyla çalıştırabildiler.

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