Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını - Son Dakika

Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını
03.01.2021 03:21
Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını İznik'te özel bir tatil köyünde ateş yakarak eğlence yapan gençlere polis baskın düzenledi.
Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını
BURSA - İznik'te özel bir tatil köyünde ateş yakarak eğlence yapan gençlere polis baskın düzenledi.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir tatil köyünde sokağa çıkma yasağına rağmen ateş yakıp toplanan ve mesafe kuralını ihlal eden bir grup gence polis baskın düzenledi. Polisi gören kalabalık grup kaçmaya çalıştı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan gençler polis tarafından uyarıldı.
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