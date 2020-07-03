'Ateşbank' lakaplı tefecilik çetesi çökertildi - Son Dakika

'Ateşbank' lakaplı tefecilik çetesi çökertildi

'Ateşbank' lakaplı tefecilik çetesi çökertildi Yıllık yasa dışı gelirleri 2 milyon Çanakkale'de aile boyu tefecilik yapan ve 220 vatandaşı mağdur eden suç örgütü Çanakkale Emniyetinin başarılı operasyonu sonucu çökertildi.

'Ateşbank' lakaplı tefecilik çetesi çökertildi

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Yıllık yasa dışı gelirleri 2 milyon

ÇANAKKALE - Çanakkale'de aile boyu tefecilik yapan ve 220 vatandaşı mağdur eden suç örgütü Çanakkale Emniyetinin başarılı operasyonu sonucu çökertildi. Suç örgütünün yıllık yasa dışı gelirinin 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takibe aldıkları Ateşbank lakaplı aile boyu tefecilik yapan çeteyi izlemeye almıştı. 220 vatandaşın mağdur olmasına neden olan Y.A., D.A., Y.A., isimli şahıslardan oluşan tefeci aileye, dün polis ekipleri baskın düzenlendi.

Ateşbank lakaplı çetenin Çınarlı köyünde 10 dönüm arazi içindeki villa, il merkezindeki lüks ev ve Çarşı Caddesi'nde bulunan dükkanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda;

3 adet pompalı tüfek,1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 48 adet tüfek fişeği,3 adet mağdurların bilgilerinin bulunduğu liste, 1 adet mağdurlara ait senet, 51 adet boş senet, 4 adet mağdurlara ait bilgilerinin bulunduğu liste, 2 adet mağdurların bilgilerinin bulunduğu ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira para, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çetenin bir yılda yasa dışı olarak elde ettiği gelirin 2 milyon lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Y.A., D.A., Y.A., isimli şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ateşbank' lakaplı tefecilik çetesi çökertildi - Son Dakika
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