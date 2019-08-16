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Ateşe düşen kadın yaralandı

1 saat önce

Siirt'te yemek yaptığı sırada ateşe düşen kadın ağır yaralandı.

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Siirt'te yemek yaptığı sırada ateşe düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ekmekçiler köyünde evinin bahçesinde kazanda yemek pişiren Yıldız Yüztaş, bayılması sonucu ateşin üzerine düştü.

Ağır yaralanan Yüztaş, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:59 Kaynak: AA
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