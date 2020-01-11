Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı - Son Dakika

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

6 saat önce

KONYA'da bir iş yerinde ısınmak için tenekenin içindeki ateşe tiner döken Angola uyruklu kişi, alevlerin arasında kaıp, yaralandı.

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı, System.String[]

KONYA'da bir iş yerinde ısınmak için tenekenin içindeki ateşe tiner döken Angola uyruklu kişi, alevlerin arasında kaıp, yaralandı. İsminin Josef olduğu öğrenilen kişinin alevler içerisinde kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Angola uyruklu Josef isimli kişi, bir iş yeri çalışanı ile oturduğu sırada kovanın içindeki ateşi büyütmek için üzerine tiner döktü. Ancak bu sırada gencin kıyafetleri tutuştu. Alevler arasında kalan ve kendisini dışarı atan Josef'in yardımına çevre sakinleri koştu.

Üzerindeki alevler söndürülen Josef, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan genç, tedaviye alındı.

Angolalı gencin alevler içerisinde kaldığı anlar ve yanındaki işçinin alevlerden son anda kaçmayı başarması ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Angola, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:32 Kaynak: DHA
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Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı
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