Son Dakika Haberleri: Ateşe Tiner Dökünce Yanarak, Can Verdi

Ateşe Tiner Dökünce Yanarak, Can Verdi

1 saat önce

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda, pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan, taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın (30), ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner dökünce parlama oldu.

Ateşe Tiner Dökünce Yanarak, Can Verdi, System.String[]
KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda, pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan, taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın (30), ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner dökünce parlama oldu. Alevlerin arasında kalan Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, fabrika içindeki yapımına devam edilen 3'üncü pota fırınında meydana geldi. Madeni eriten 3'üncü pota fırınının tozsuzlaştırma sisteminin montajında çalışan taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın, iddiaya göre, ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner döktü. Aniden parlama olunca Yalçın, alevlerin arasında kaldı. İş arkadaşı ise üzerindeki elbiseyi çıkarıp, alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki potanın üzerinde yanan Yalçın, vinçle indirildi. Yalçın, fabrikaya ait ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ferdi Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:57 Kaynak: DHA

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