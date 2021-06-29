YANAN AĞACA DOKUNUP KIZIM YANMA İTFAİYE GELİYOR DEDİ

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yol kenarındaki ağaç ateşe verilirken, bir kişi ağaca dokunarak, 'Kızım yanma bekle. Ne olursun yanma itfaiye geliyor' dedi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yol kenarındaki ağaç ateşe verilirken, bir kişi ağaca dokunarak, 'Kızım yanma bekle. Ne olursun yanma itfaiye geliyor' dedi. İtfaiye ağacı yanmadan söndürdü. Çayırova ilçesi Akse Mahallesi'nde dün yol kenarında bulunan bir meşe ağacı ateşe verildi. Ağacın kovuğundan dumanlar çıkarken, o sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaş ağacın yandığını görünce hemen itfaiyeye haber verdi. Ağaca dokunan kişi, 'Kızım yanma bekle. Kızım itfaiye geliyor bekle. Yanma kızım. Yanma ne olursun yanma. Kızım yanma bak beni üzme. Kızım su yok mu' Su verin. Kızım yanma içten içten.? diyerek üzüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri su tutarak ağacın yanmasını engelledi. Ağacın yanmasına üzülen kişinin görüntüsü sosyal medyada paylaşırken, kimliği bilinmeyen kişinin duyarlı davranışı takdir edildi.

Çayırova, İtfaiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › YANAN AĞACA DOKUNUP KIZIM YANMA İTFAİYE GELİYOR DEDİ - Son Dakika

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