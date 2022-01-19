Ataşehir'de 18 katlı binanın dış cephesi yandı - Son Dakika

Ataşehir'de 18 katlı binanın dış cephesi yandı

Yangın çıkan 18 katlı bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan 18 katlı bir binanın dış cephesinde çalışma esnasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Yenişehir Mahallesi Çağlayan Sokakta bulunan, 18 katlı inşaat halindeki bir binanın dış cephesinde saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Çalışma esnasında çıktığı belirtilen yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında binada maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Yangın anını gören vatandaş Ali Haydardemir, "Yangının içerden elektrikten çıktığı düşünülüyor. İtfaiye zamanında geldi sağolsunlar. Can kaybımız yok çok şükür. Allah acımızı büyütmesin" ifadelerini kullandı.